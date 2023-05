Da Villanova del Battista a Foggia: ecco i pellegrini a piedi verso l'Incoronata E' la tradizione che si rinnova nonostante il maltempo

Si è rinnovato il tradizionale pellegrinaggio da Villanova del Battista al Santuario dell'Incoronata di Foggia nel segno della fede e devozione.

Una quindicina i pellegrini partiti a piedi questa sera, sfidando il maltempo che da giorni imperversa ovunque. Nella foto poco dopo le 23.00 in cammino lungo la statale 90 delle puglie zona Camporeale.

Si tratta del 154° pellegrinaggio, lungo circa 75 chilometri. A guidare il gruppo di devoti, il presidente del comitato Giovanni Colantuono, scortati e assistiti dalle forze dell'ordine, guardia ambientale, protezione civile e croce rossa di Villanova del Battista.

Domani mattina si aggiungeranno altri pellegrini, l'arrivo è previsto nel pomeriggio alle 17 quando coloro che raggiungeranno il Santuario saranno circa 100 con la presenza del parroco don Tonino Biondi e del il sindaco Raffaele Panzetta.

In serata faranno rientro nelle loro case per poi ritornare in auto domenica mattina, quando come da tradizione verranno effettuati i consueti tre giri intorno al Santuario. Parteciperanno alla celebrazione per poi tornare nel pomeriggio in paese dove è in programma la processione e la santa messa a conclusione del pellegrinaggio 2023.