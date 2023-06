Montecalvo: strada ad altissimo rischio, tra erbacce e arbusti verso la stazione Visibilità pari a zero lungo la strada provinciale ex 414. Si guida alla cieca...

Visibilità pari a zero lungo la strada provinciale ex 414 che da Montecalvo Irpino porta alla stazione ferroviaria. Un tratto di oltre cinque chilometri diventato davvero impercorribile. "E' un a selva - ci dice un automobilista - una strada davvero impraticabile e ad altissimo rischio, per automobilisti, ciclisti e centauri."

Un'arteria già di per se pericolosissima, stretta, tra curve insidiose e manto stradale in condizioni precarie. Auto costrette a spostarsi a centro strada per evitare arbusti sui due lati della strada con rischio elevatissimo di incidenti.

La provincia è stata già diffidata dal comune e dalla polizia municipale di Montecalvo Irpino ma finora non c'è stato nessun intervento, come del resto su molte altre arterie di sua competenza. A cosa si aspetta per intervenire, che ci scappi davvero il morto?