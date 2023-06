Salute e prevenzione: Villanova del Battista ricorda Gennaro Bellizzi II memorial Gino e Santo in paese domenica 2 luglio

Domenica 2 luglio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 a Villanova del Battista, giornata della prevenzione, in occasione del III memorial Gino e Santo.

"Con gli ccchi del cuore Gennaro Bellizzi" in ricordo e in memoria del compianto direttore dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, venuto a mancare la mattina del 28 ottobre 2021 stroncato da un infarto fulminante. In Piazza XXIII Luglio (Villa Rione Taverna), sarà possibile, previa prenotazione al numero 327.5352514, sottoporsi a diverse visite mediche gratuite, come esame ecodoppler Tsa, ecografia tiroidea, diabetologica, senologica, eco mammella, visita dermatologica, cardiologica, ortopedica, controllo optometrico, esame audiometrico.

Per info prenotazioni, è possibile contattare direttamente Ernesto Iorizzo come ogni anno grande trascinatore dell'iniziativa 327.5352514 anche tramite whatsapp.