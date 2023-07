San Potito Ultra piange la giovane Ottavia: oggi i funerali, è lutto cittadino Il dramma, la comunità stretta nel dolore

La comunità di San Potito Ultra piange la giovane Ottavia, morta a soli 24 anni. Oggi alle ore 16 si terranno i funerali nella chiesa di Sant' Antonio Abate. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e sospeso ogni festa nei giorni del dolore per la morte di una giovanissima del paese. La 24enne si è tolta la vita venerdì e la comunità si stringe intorno ai familiari. comunità. Ottavia, una ragazza di soli 24 anni, ha deciso di porre fine alla sua vita ieri pomeriggio, lasciando tutti attoniti e devastati. Le sue foto sorridenti sui social non lasciavano trapelare il suo profondo dolore interiore. Il sindaco Porfido ha proclamato il lutto cittadino per la giovane ragazza, tra silenzio e preghiere in paese.

In segno di rispetto per la giovane anima perduta, la comunità ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni previste, come la tanto attesa sagra. San Potito Ultra si ferma, si stringe attorno alla famiglia di Ottavia e condivide il loro dolore in un abbraccio silenzioso.

Il sindaco Riccardo Porfido, un giovane amministratore che fin da subito si è fatto carico del sostegno alla famiglia, commenta: "Siamo tutti sotto choc. Questa tragedia ha creato un clima surreale nel nostro paese. Ottavia era amata da tutti, e la sua perdita è un vuoto incolmabile".