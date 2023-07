Sagra dello spezzatino e fusillo: straordinario successo a Morroni La soddisfazione e il bilancio più che positivo del comitato

Straordinario successo alla frazione Morroni di Bonito, in Irpinia per la XXVI sagra dello spezzatino e fusillo. Una delle manifestazioni gastronomiche più imponenti e ormai collaudate nelle aree interne il cui ricavato andrà devoluto al Santuario Maria Santissima della neve, per le opere di mantenimento della struttura religiosa.

La soddisfazione e il bilancio più che positivo del comitato: "Ottima è stata l'affluenza di pubblico. Preziosissimo il servizio navetta. Persone sono giunte in Irpinia da Napolim Salerno e altre locaòità della regione."

Viene rivolto un ringraziamento a quanti hanno partecipato, mettendo a disposizione la propria opera fisica per la buona riuscita della sagra.

"Ringraziamo tutti quelli che lo hanno fatto per 26 anni e tutti quelli che lo faranno per altri 100 anni ancora ringraziando sempre Dio."

Le serate sono state allietate da musica e balli nel piazzale antistante il Santuario. Ingresso libero e aree attrezzate per la cena.