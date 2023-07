Ariano, acqua di colore marrone da una caditoia: a chi spetta intervenire? Sollecitata una verifica urgente per motivi igienico sanitari

Da qualche settimana in via Villa Caracciolo, gli abitanti stanno assistendo alla fuoriuscita di acqua di colore marrone da una caditoia. Per essere precisi all'altezza del civico 31. Sul posto ci fa notare un residente, c'è stato anche un sopralluogo dell'alto calore servizi e un intervento dell'espurgo ma il problema non è stato al momento risolto.

Da qui la comprensibile preoccupazione degli abitanti che a questo punto sollecitano un intervento più approfondito da parte dell'ufficio tecnico comunale insieme al dipartimento di igiene e profilassi dell'Asl.

Nella stessa zona fino all'Arena Mennea viene segnalata la presenza di erbacce altissime, ratti e serpenti. L'intera area necessita di una bonifica urgente.

Sul versante opposto, a Cardito permane il problema fogne dalle caditoie evidentemente intasate che vanno dai palazzi Scoppettuolo al carcere Campanello. A subire i maggiori danni sono soprattutto le attività commerciali con i tavolini all'aperto. Viene rivolto un ulteriore appello all'area tecnica comunale.