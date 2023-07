Ariano, area di conferimento dei rifiuti diferrenziati intasata: è protesta Ecco come si presenta località Manna

Area di conferimento dei rifiuti differenziati intasata, impossibile aprire il cancello. Abitanti costretti a lanciare sacchetti dalla recinzione esterna.

E' di nuovo caos in contrada Manna ad Ariano Irpino. Una struttura che da anni non trova pace e soprattutto nei fine settimana continua a ricevere quantità enormi di immondizia di ogni genere in maniera incivile e disordinata.

Ma chi sversa a in contrada Manna? "E' risaputo da tempo - ci fa notare un abitante - che qui arrivano da ogni parte della città e forse anche da fuori, approfittando della zona isolata sotto il viadotto. Lo stiamo denunciando da anni, ma è un problema che purtroppo non si riesce in nessun modo a risolvere. E non sappiano neppure se la telecamera installata su un palo dell'illuminazione pubblica sia funzionante.”