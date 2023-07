Ariano, Viggiano tra degrado e abbandono: la protesta Riceviamo e pubblichiamo

"Sembra che in questo rione apparteniamo ad un Dio minore, non è possibile vivere in queste condizioni, erbacce che impediscono una corretta visuale della strada aumentando la possibilità di incidenti, animali che logicamente si avvicinano alle abitazioni, per non parlare della messa in sicurezza delle palazzine che cadono a pezzi."

La segnalazione alla nostra redazione arriva da un abitante di via Viggiano per intenderci dalle cosiddette case gialle:

"Si era parlato di una riqualificazione del nostro rione, dopo anni ed anni di incuria con la ristrutturazione degli alloggi, ma fino ad oggi nulla è stato fatto e la situazione sta peggiorando sempre di più sotto il profilo della sicurezza. Qualcuno ci dia una risposta al più presto. Siamo pronti anche alla mobilitazione."