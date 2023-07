Ariano, donna ricoverata in ginecologia ci scrive dal suo letto: ecco la lettera Riceviamo e pubblichiamo

Dopo 15 anni mi ritrovo diciamo ospite della struttura ospedaliera Sant'Ottone Frangipane, noto soprattutto nel periodo covid e poi in seguito per l'avvicendarsi di numerosi medici che arrivano e sembrano andare via subito.

Quelli trovati nel reparto di ostetricia e ginecologia, dove sono andata spontaneamente per la fiducia e la professionalità impeccabile del mio ginecologo "dottor Francesco Del Medico", sono esemplari unici in umanità, gentilezza e garbo.

Un team unico, impeccabile, capitanato da un gentiluomo, il dottore Domenico Stanco che circondato da infermiere ed oss della vecchia leva e di ragazze bellissime fra ostetriche, infermiere ed oss contribuiscono a rendere il reparto accogliente, armonioso e soprattutto familiare in questo periodo in cui il covid non esiste più, ma le regole si e noi che purtroppo siamo state sottoposte ad interventi abbiamo potuto contare non sull'aiuto e l'amore dei nostri familiari ma di queste figure, presenti impeccabili e disponibili che non necessitano del suono del campanello per arrivare. Erano lì in ogni istante del giorno e della notte.

Ecco il motivo del mio ringraziamento, affinchè non si parli solo di cose brutte o di malasanità ma di persone di cuore che esistono e vanno elogiate.

Non voglio dimenticare, perché farei un torto enorme i due componenti maschili nel team del reparto, un infermiere ed un oss. Grazie di cuore a tutti R.O.