Ariano. E venne il giorno delle case gialle: Franza inaugura un nuovo cantiere Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico a Viggiano

Le “Case Gialle” o 63 alloggi riceveranno un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per un importo pari ad euro 5.749.000,00, che prevede: isolamento termico delle strutture, pannelli fotovoltaici, sostituzione di tutte le caldaie e di tutti gli infissi, aree verdi, nuovi luoghi di aggregazione e parcheggi con superfici drenanti e molto altro, il tutto, finalizzato alla creazione di un ambiente moderno e funzionale per i nostri concittadini.

Così il sindaco Enrico Franza:

“Una promessa fatta in campagna elettorale, un impegno preso e rispettato! Un gesto di dignità, ma soprattutto di rispetto nei confronti di tante persone dal cuore grande, alle quali va dimostrata presenza e serietà. Non ci fermeremo qui, come sapete, è a loro e ai tanti che vivono situazioni di disagio che la nostra amministrazione pone la massima attenzione.

Dalla viabilità, alle infrastrutture e servizi, in questi anni stiamo seminando perché non s’intervenga soltanto sull’emergenza, ma perché si trovino soluzioni definitive ai problemi che attanagliano la nostra città da decenni. Così è stato per Creta, come sarà per gli alloggi, la viabilità rurale e l’annosa problematica del traffico di Cardito. Andiamo avanti, questo è il nostro mantra del mattino.

Un percorso lungo e faticoso, ma ora siamo arrivati alla svolta

Un grazie sentito ai residenti del rione per la pazienza e per aver creduto,” - il sindaco poi, visibilmente commosso, conclude - “e un sentito grazie a tutti coloro che hanno reso possibile che arrivasse questo giorno. Presto avremo un incontro pubblico con i residenti del quartiere alla presenza dei tecnici che dovranno occuparsi della supervisione dei lavori. Nessuno resterà indietro, mai. Buon lavoro a noi tutti!”