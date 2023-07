Ariano: qualcuno può venire gentilmente a liberarmi? Sos da bivio di contrada Loreto

Siamo lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante, per la precisione all'altezza del bivio che porta a contrada Loreto ad Ariano Irpino Ci ha colpito questa tabella letteralmente nascosta tra rami e foglie.

Non è l'unica per la verità in condizioni del genere. Molte risultano essere fatiscenti, bruciate a seguito dell'incendio di cassonetti o addirittura smontare dopo incidenti e mai più tornate nei loro posti originali. Nei due rioni Martiri e Cardito si è persa ogni speranza per il ripristino dei due mega tabelloni. In contrada San Liberatore, nel piazzale del Santuario persino il volto del cuore di Gesù è nascosto tra i rami. Qui per la verità potrebbe adoperarsi anche qualcuno del luogo o della stessa parrocchia.

Nel caso di Loreto, basterebbero forse trenta secondi per riportarla alla luce. Giriamo la nostra segnalazione a chi di competenza.