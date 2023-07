Visite oculistiche gratuite alla cittadinanza: ecco dove e quando "La prevenzione non va in vacanza"

La Iapb Italia onlus e l'unione italiana ciechi e ipovedenti di Avellino organizzano nell'ambito del progetto "La prevenzione non va in vacanza" anno 2023 una giornata di prevenzione visiva, in cui verranno svolte visite oculistiche gratuite alla cittadinanza.

Il programma

Dalle 8:00-13:00 di giovedi 27 luglio, nel centro Australia di Avelllino e nel polo ospedaliero di Ariano Irpino le visite saranno limitate a un numero massimo di accessi esclusivamente su prenotazione.

Come aderire all'iniziativa

Per prenotarsi bisogna contattare direttamente la sezione territoriale Uici Avellino al numero 0825/782178.

La presidente Uici di Avellino Maria Teresa Fattoruso ringrazia per la preziosa collaborazione il direttore generale dell’Asl di Avellino Mario Ferrante.