Ariano: quella buca dimenticata nel piano di zona Dopo la riparazione della condotta idrica è rimasta così dallo scorso 12 luglio

I residenti del piano di zona e di via IV novembre non riescono a capire il perchè di questa buca dimenticata lungo la strada dall'alto calore, all'ingresso del nido della scuola materna ed elementare Gabriele Grasso.

Dopo la riparazione della condotta idrica avvenuta il 12 luglio scorso per la verità in maniera anche celere, lo scavo, non si sa per quale motivo è rimasto aperto. Dimenticanza? O c'è qualcosa che non è dato sapere?

Una storia che sta diventando peggio di un rompicato. E di giorni ne sono passati già abbastanza. La provocazione di un residente: "La dobbiamo chiudere noi? Fateci sapere?"

Il sindaco Enrico Franza ha diffidato l'Alto Calore ad eseguire immediatamente il ripristino del manto stradale. Informata anche la polizia municipale per i relativi provvedimenti da adottare. "E' assurdo e inconcepibile una cosa simile, siamo davvero indignati."