Ariano, salute: croce rossa in campo per la prevenzione Obiettivo: sensibilizzare la popolazione ad assumere uno stile di vita sano

Domenica 27 Agosto 2023 allo stadio comunale Silvio Renzulli di Ariano Irpino si terrà una giornata di prevenzione organizzata dalla croce rossa italiana, comitato di Ariano Irpino. Lo scopo del progetto

è promuovere un concetto di prevenzione attraverso un’educazione volta a sensibilizzare tutta la popolazione ad assumere uno stile di vita sano.

Infatti la giornata vede come protagonista indiscusso di tutta la manifestazione il singolo paziente, il cittadino, che viene condotto in un percorso composto da più tappe, in cui egli viene portato a conoscenza

di alcune principali tematiche inerenti la salute, in particolar modo patologie derivanti da vita sedentaria o caratterizzate da un’alimentazione sbilanciata.

Un eccesso di peso, con conseguente accumulo di grasso corporeo, può comportare soprattutto complicanze cardiovascolari o dell’apparato muscolo-scheletrico, per non parlare della forte associazione tra obesità e diabete, malattie respiratorie croniche ed ipertensione.

Ciò consentirà di creare una conoscenza individuale consapevole dei rischi e dei benefici di alcune scelte di vita, andando ad impattare sul tessuto sociale determinandone una modificazione in positivo di alcuni comportamenti abituali.

La cittadinanza potrà beneficiare per tutta la mattinata di visite mediche gratuite con medici specialisti del territorio. Il percorso della salute ha come tappe iniziali delle attività divulgative sull’importanza dell’educazione alimentare, che parte dal saper fare la spesa fino al conoscere la ruota della stagionalità, per poi proseguire con l’esecuzione di test diagnostici di base quali misurazione della glicemia, monitoraggio della pressione arteriosa, calcolo del rischio cardiovascolare, test Bia per determinare la composizione corporea ed attività di screening medici gratuiti.

A conclusione della giornata, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Ariano Irpino svolgerà una “Partita del Cuore” per rimarcare l’importanza che lo sport assume nelle regole del corretto stile di vita come ponte diretto tra salute ed alimentazione.

La gara vedrà coinvolte squadre di volontari di croce rossa, forze dell’ordine e ragazzi del forum della gioventù di Ariano. La partita sarà dedicata a tutte le vittime del Covid-19, di incidenti stradali e sul lavoro