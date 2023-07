Ariano: l'ortopedia è una eccellenza del Frangipane da valorizzare di più La lettera di una paziente di Bonito dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico

Chi lo ha detto che l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, non può essere considerato un'eccellenza in Campania, per le sue tante potenzialità spesso nascoste e poco valorizzate.

Chi ci scrive oggi è una giovane paziente di Bonito, Giovanna Fino:

"Alcune settimane fa sono stata ricoverata d'urgenza all'ospedale "San'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per una semplice caduta da uno scalino. Tanto semplice alla fine non è stata, in quanto dopo essere transitata in pronto soccorso, il giorno dopo mi sono ritrovata ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia dove sono stata sottoposta ad un'operazione delicata.

Diagnosi: frattura-lussazione caviglia destra. Operazione eseguita in tarda mattinata e andata benissimo.

Che dire, semplicemente un grazie a chi si è adoperato per me.Dai medici che mi hanno operato: Nicola Di Palma, Vincenzo Roberto, al responsabile Mario Sabatini, alla caposala Donata Citro persona dalle grandi doti umane e a tutte le infermiere, infermieri e oss.

Persone squisite, attente, premurose, pazienti. Non è facile stare a contatto con gli ammalati, con quel campanello che suona continuamente e uno di questi ero io. Sarò ripetitiva ma ringrazio di vero cuore tutti. Come ringrazio tutta l'equipe in sala aperatoria. Grazie, siete stati capaci di farmi dimenticare che stavo per subire un intervento. Ed infine un particolare che non va sottovalutato. La struttura è tenuta in buonissimo stato, ordinata e pulita."