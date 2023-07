Eventi estate arianese, Grasso: "Va premiato l'impegno degli organizzatori" Un cartellone ricco di appuntamenti nel segno della tradizione, ma anche di novità e ospiti illustri

Un cartellone ricco di appuntamenti nel segno della tradizione, ma anche di novità e ospiti illustri. Dal Premio Oscar Nicola Piovani a Lo Stato Sociale.

Quest'anno mette in evidenza la buona musica, la cultura, l'arte, il teatro, il buon cibo e le tradizioni. In "Una boccata d'Ariano" 2023, vengono consolidati gli eventi legati agli appuntamenti storici, ma senza tralasciare le novità. Dall'Ariano Film Festival che si inaugura lunedì 31 luglio, alla rievocazione delle Sante Spine e fino all'Ariano Folk Festival. Ma saranno annunciati anche nuovi appuntamenti, tra cui l'esibizione di Ciccio Merolla il 4 agosto alle ore 22.00 in Piazza Plebiscito.

"Una boccata d'Ariano" propone al pubblico un'offerta culturale e di intrattenimento diversificata, con l'obiettivo di coniugare l'intrattenimento alla valorizzazione del territorio e di creare occasioni di incontri, condivisione e confronto.

Questo impegno nell'accoglienza ha un impatto significativo, offrendo benefici a centinaia di attività commerciali, inclusi hotel, bar, ristoranti e aziende di incoming. Un'offerta strutturata consente al tessuto imprenditoriale e commerciale di pianificare investimenti e di considerare la ricettività come un settore stabile. L'accoglienza e il turismo, alimentati dalla cultura e dall'intrattenimento, rappresentano un importante pilastro della politica economica dell'amministrazione, che si impegna nella costruzione di una città accogliente, efficiente e con elevati standard di qualità della vita.

“Negozi, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono l’anima di una città, perché non sono solo luoghi del consumo, ma anche e soprattutto della socialità, del piacere di stare assieme, della convivialità – afferma il presidente della locale Confcommercio, Nicola Grasso - fin dall’esordio di questa manifestazione de “l’estate arianese”, voluta da compianto avvocato Mimì Grasso, sindaco di Ariano agli inizi degli anni duemila, gli operatori commerciali sono stati in prima linea, per la buona riuscita degli eventi e l’auspicio è che anche quest’anno i turisti ed o cittadini che vivono nei comuni vicini, premino l’impegno degli organizzatori con la voglia di esserci e di divertirsi, confermando ancora una volta il successo di questa manifestazione”.