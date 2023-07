Ariano. Eliporto al buio, scontro sulle responsabilità: Franza dispone i lavori E' di ieri sera la nostra denuncia dopo l'atterraggio e decollo difficile di un elicottero del 118

A prescindere dalle responsabilità: il comune sostiene che siano della direzione sanitaria dell'ospedale Frangipane e quindi dell'Asl, quest'ultima invece afferma il contrario dichiarando di non essere proprietaria del suolo, il sindaco Enrico Franza alla luce della grave situazione di emergenza venutasi a creare, non ha perso tempo ed ha disposto da stamane d'intesa con il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano, l'avvio degli interventi di messa in sicurezza dell'elisuperficie Maddalena. Sul posto si è recato Rosario Vernacchia.

E' di ieri l'ultimo trasferimento in elicottero al buio da Ariano Irpino al Santobono a causa della mancanza di luci all'interno della pista, quasi tutte non funzionanti. Dai faretti a terra a quelli indicatori sulla cabina, manichetta e fontana Maddalena. Come pure la segnaletica oramai invisibile.

Un dato è certo per far sì che in futuro non accadano più spiacevoli inconvenienti come questi occorre sedersi intorno ad un tavolo e stabilire una volta per sempre il futuro di questa struttura che in ogni caso non risulta essere a norma sotto diversi aspetti, essendo carente delle più elementari norme di protezione civile. Non esiste un gruppo elettrogeno in caso di mancanza di energia elettrica e un adeguato sistema antincendio. Non a caso, ogni atterraggio e decollo avviene solo mediante il supporto dei vigili del fuoco. Ci auguriamo che sia la volta buona per affrontare seriamente e definitivamente questa annosa problematica.