Ariano: in coda davanti all'ufficio postale senza bagni pubblici e copertura Spettacolo indecente nella parte alta del silos Calvario

Ammassati, in coda davanti alla sede centrale delle poste per riscuotere la pensione. Accade da anni in località Calvario ad Ariano Irpino dove c'è chi si arrangia come meglio può, nei paraggi a causa della mancanza di bagni pubblici e di una copertura nei periodi invernali davanti all'ingresso e per ripararsi dal sole, soprattutto in prossimità del postamat.

Basta farsi un giro nella piazza destinata al parcheggio delle auto, sulla parte alta del silos per notare lungo la ringhiera che fa da belvedere la notevole presenza di escrementi umani.

Un orinatoio a cielo aperto anche lungo la scalinata che porta a via Nazionale. I cittadini attraverso il nostro giornale, sollecitano la presenza di un bagno chimico di quelli portatili, fisso in zona soprattutto nei periodi di maggiore afflusso all'ufficio postale e il mercoledì, giorno in cui si svolge il mercato dell'orto frutta. Giriamo la segnalazione a chi di competenza.