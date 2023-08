Ariano: Prodotti del banco alimentare destinati ai poveri, abbandonati in strada Il caso è stato segnalato alla caritas e alle associazioni di volontariato

Dalla pasta alla farina, ancora un vergognoso abbandono di prodotti del banco alimentare lungo le strade. Accade ad Ariano Irpino, poco distante dall'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, lungo corso Vittorio Emanuele. E da qui che ci è giunta con estremo disgusto la segnalazione. Il caso è stato segnalato sia alla caritas che alle varie associazioni di volontariato che operano con attenzione e zelo sul territorio, nel distribuire aiuti di prima necessità a persone bisognose. Ma le furbate purtroppo non mancano. Nei mesi scorsi prodotti del genere vennero abbandonati tra i rifiuti nel piazzale del cimitero e prima ancora in località Cannelle.

Va anche precisato che molti prodotti in scadenza, in questo caso anche la stessa farina possono essere ancora utilizzati per lungo tempo.

Lo ha affermato lo stesso Banco Alimentare: "l Termine minimo di conservazione o Tmc viene indicato sulle confezioni con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” seguita da giorno/mese per conservabilità inferiore a 3 mesi, mese/anno tra 3 mesi e 18 mesi, solo anno per più di 18 mesi. Il Tmc è la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, in adeguate condizioni di conservazione.

Un alimento che ha superato il Tmc non è scaduto. I prodotti con Tmc raggiunto o superato non sono dannosi per la salute dei consumatori e possono quindi essere ancora consumati e donati a chi ne ha bisogno. Non c’è alcun divieto né per il consumo, né alcun rischio per la salute."