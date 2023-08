Ariano, bonifica area eliporto: anche gli operai forestali in campo/VIDEO Vanno avanti gli interventi di messa in sicurezza della struttura salvavita

Operai comunali e forestali in fermento nell'area in cui insiste l'elisuperficie Maddalena ad Ariano Irpino. Dopo la denuncia di ottopagine e l'intervento deciso da parte del sindaco Enrico Franza stamane è stata bonificata anche l'area sottostante la pista che affaccia sulla statale 90 delle puglie in prossimità della galleria. Un piccolo tratto è di proprietà dell'Anas la quale si sarebbe già attivata per eliminare la restante vegetazione.

In contemporanea si sta provvedendo alla riattivazione dell'intero sistema di illuminazione d'emergenza. Ieri era stato Paolo De Gruttola a segnalare all'area tecnica la folta presenza di rami e arbusti di fronte all'incrocio semaforico.

In programma anche il rifacimento della segnaletica a terra nel punto di atterraggio e decollo degli elicotteri.

E' di ieri la proposta encomiabile di un gruppo di elettricisti arianesi capitanati da Fabrizio Caso, pronti ad adoperararsi gratuitamente per illuminare la struttura.