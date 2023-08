Ariano, strade disastrate: il calvario di cinque contrade Buche insidiosissime, smottamenti, perdite di acqua e come se non bastasse, cinghiali

Buche insidiosissime, smottamenti, perdite di acqua e come se non bastasse, cinghiali davanti agli ingressi delle abitazioni. Situazione di estrema difficoltà nel territorio al confine tra Ariano Irpino e Villanova del Battista. Un vero e proprio percorso di guerra da località Stratola a Santa Regina, Vascavino, Paragano e Piano Taverna. Non si contano gli incidenti. Un pericolo diventato pane quotidiano ormai.

L'indignazione di una donna: "Non sappiamo più a chi santo rivolgerci. E' diventato davvero impossibile transitare in auto per raggiungere le nostre abitazioni. Il passaggio dei mezzi pesanti diretti al cantiere della ferrovia ha reso le nostre strade ormai intransitabili. Sia ben chiaro, noi non siamo contrari ai lavori ma chiediamo maggiore attenzione e rispetto. Molti tratti di strada sono ormai distrutti e ad alto rischio. Verso Villanova del Battista la situazione è davvero ad altissimo rischio. Qui davvero si rischia la tragedia."

In contrada Santa Regina l'incubo cinghiali

Mia madre se li è ritrovati quasi dentro casa. Ci hanno distrutto tutto, recinzioni, raccolti. Non ce la facciamo più."