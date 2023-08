Ariano, soppressione turno pomeridiano dialisi al Frangipane: è protesta Scende in campo Cittadinanzattiva

Anche quest’anno, nel periodo estivo, si preannunzia la soppressione di turni pomeridiani di dialisi per carenza personale.

La storia si ripete

"L’annoso problema della mancanza personale, dei trasferimenti dei vincitori di concorso in sedi più vicine, del mancato tempestivo rinnovo delle convenzioni con altre aziende sanitarie, come al solito si ripercuote sui pazienti che in questo periodo si vedono costretti ad ulteriori disagi per poter effettuare le prestazioni salvavita."

E' quanto scrive in una nota indirizzata al direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante, al direttore sanitario del polo ospedaliero Frangipane Mario Grappone, al sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza e agli organi di stampa il responsabile del tribunali diritti del malato di Ariano Irpino Cristina D'Amico.

Non è assolutamemte ammissibile una cosa simile

"Al fine di poter tranquillizzare e rassicurare i pazienti che, preoccupati, si sono rivolti alla nostra associazione si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati, o si intendono adottare per evitare i disagi paventati."