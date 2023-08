Atripalda, pulizia caditoie e sampietrini: inizia l'attività della Multiservizi Domani si prosegue con il lavaggio della pavimentazione di piazza Umberto I

Stamattina è partita l’attività della società in house del Comune di Atripalda “Azienda Comunale Multiservizi -ACM Srl”, secondo la programmazione degli assessorati al Decoro Urbano e Lavori Pubblici. Una prima squadra di operai, infatti, ha iniziato con la disostruzione delle caditoie in via Appia e, una seconda, ad avviare la sistemazione dei paletti e dei sampietrini danneggiati in più punti della città. In tal senso, si evidenzia che finalmente è stata utilizzata una parte dei 3.000 sampietrini acquistati nel 2015 e giacenti nei depositi comunali per tutto questo tempo.

Nella giornata di domani 25 agosto, oltre a continuare le attività descritte, inizierà il lavaggio della pavimentazione di Piazza Umberto I, già interessata negli scorsi giorni da un intervento di sostituzione delle mattonelle rovinate.

Al termine di questa operazione – che durerà più giorni – l’amministrazione comunale userà il pugno duro contro gli esercenti responsabili dell'imbrattamento della pavimentazione nei pressi dei loro esercizi commerciali che non provvederanno alla pulizia della stessa.

Si coglie l'occasione per evidenziare l'ottimo lavoro dell’Avv. Gianfranco Orsino, amministratore unico della municipalizzata atripaldese, che in tempi record è riuscito ad avviare una parte delle attività della società, e con lui tutti i funzionari del Comune di Atripalda, i quali hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo, ognuno per la propria competenza specifica.