Dagli inizi del 900 ad oggi: rivive un pezzo di storia ad Ariano Fede e devozione in contrada Orneta intorno alla Madonna delle Grazie

Fede e devozione intorno alla Madonna delle Grazie ad Ariano Irpino. Il momento tanto atteso per la comunità guidata dal parroco don Antonio Ventulli è arrivato. E' in programma domani la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Sergio Melillo, in occasione del restauro della statua della Madonna delle Grazie. "Dagli inizi del 900 ad oggi, un pezzo di storia della nostra comunità"

Il programma:

Ore 17.00 ritrovo davanti alla cappella "Monte dell'Asino" per l'arrivo della statua. Seguirà la processione in direzione della cappella Orneta sud e ritorno in chiesa accompagnato dal concerto bandistico: "Associazione culturale musicale piccola orchestra "Santa Cecilia" città di Montesarchio.

Ore 18.30 benedizione e incoronazione della Vergine Maria e a seguire la solenne celebrazione. Corale diretta dal maestro Sabrina Caprarella.