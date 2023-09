Ariano: operai forestali bonificano area verde: ora via pali ed erba tagliata Interventi di riqualificazione urbana in città

Area verde bonificata e arricchita di qualche primo arredo. Gli operai idraulico forestali della comunità montana ufita stanno restituendo ordine e decoro ad un altro polmone della città, lungo la strada panoramica, poco distante dalla caserma dei carabinieri.

Uno spazio situato accanto ad una piazzola di sosta, spesso utilizzato per sgambettamento dei cani, si spera d'ora in avanti non più in maniera incivile ma nel rispetto delle regole, mediante l'utilizzo di paletta e bustina.

Ma ora per far si che quest'area possa brillare al meglio occorre un ulteriore sforzo: rimuovere i pali della luce fatiscenti e pericolosi depositati a terra dagli stessi operai comunali, oltre alle sterpaglie e ad una recinzione adibita al deposito del sale che andrebbe spostata altrove. Non è certo questo il posto ideale. Si spera in una collocazione diversa.