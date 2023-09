Ariano: "Neppure i bidoni sappiamo usare: ecco cosa accade a Brecceto" La segnalazione e l'indignazione di un abitante

"Nemmeno i bidoni sappiamo usare, ci sono giorni prestabiliti per ogni tipo di rifiuto e c'è chi preferisce depositarli a terra." Accade in via Brecceto ad Ariano Irpino. E qui le colpe non sono degli operatori di Irpiniambiente che se nessuno lo ha mai detto finora, vanno elogiati per il loro lavoro e impegno spesso anche nei giorni festivi. E questa non è l'unica situazione del genere. Ce ne vuole di pazienza davvero ogni giorno.

Scempi simili sono purtroppo all'ordine del giorno sia in centro che nelle periferie, davanti alle abitazioni, nei quartieri e nelle isole ecologiche, soprattutto nei fine settimana. E nonostante l'attività di repressione da parte della polizia municipale con personale in divisa e non.