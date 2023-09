Eurojackpot. Centrato un "5+0" da 213mila ad Ariano: si brinda nel rione Martiri E' caccia al vincitore nel popoloso quartiere

Si torna a brindare nel rione Martiri ad Ariano Irpino, al bar tabaccheria da Dionigi e Totò e questa volta il colpo è stato davvero grosso. Nell'Eurojackpot è stato centrato un "5+0" da 213.406,40mila euro con una schedina quick pick.

Per il punto vendita Sisal Caggiano Dionigi di Via Martiri, 76 si tratta dell'ennesima vincita nel corso dell'anno. E nel popoloso quartiere e bar frequentatissimo è iniziata la simpatica caccia al vincitore tra brindisi e sfottò. Vincere in questi tempi di crisi tra povertà che dilaga e reddito di cittadinanza negato è sempre una gran bella notizia. Chissà in quali tasche finiranno i 213.000 ero non è dato sapere.

E dal bancone del bar: "Non ci resta che brindare al vincitore".

Nessun "5+2" nell'ultimo concorso, la cui combinazione è stata 21 29 31 46 49 Euronumeri 5 e 6. Come riporta Agipronews, per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 47 milioni di euro. Nell’ultima estrazione, da segnalare tre "5+1" da 630,685 euro ciascuno centrati in Germania (2) e Finlandia.