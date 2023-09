Ariano: rifacimento del manto stradale tra via Variante e rione Martiri Da stamane sono iniziati gli interventi da noi più volte sollecitati

Rifacimento del manto stradale lungo la statale 90 delle puglie, nel tratto che via variante porta a rione Martiri ad Ariano Irpino. Da stamane sono iniziati gli interventi, da noi sollecitati a più riprese dopo le numerose sollecitazioni da parte di ciclisti e centauri in modo particolare. Ecco uno degli nostri ultimi appelli rivolti all'area tecnica comunale https://www.ottopagine.it/av/cronaca/332986/il-calvario-quotidiano-di-ciclisti-e-centauri-ad-ariano-non-e-bastato-morire.shtml

Un'arteria che non veniva asfaltata da diversi anni e ridotta soprattutto nell'ultimo periodo a groviera. E' in questo tratto che a prescindere la dinamica, perse la vita due anni fa il 27enne di rione San Pietro, Roberto Alborelli.

Disagi, code e rallentamenti ma si tratta di lavori necessari e non più rinviabili, considerata la pericolosità e i rischi.

Ecco l'ordinanza da parte del comandante della polizia municipale Angelo Bruno:

Ordinanza disciplina temporanea della viabilità al rione Martiri, causa lavori. Il dirigente area di vigilanza, vista la richiesta presentata in data 30.08.2023 dall’area tecnica di questo ente, con la quale si richiedeva l’emanazione di provvedimento per la disciplina di circolazione veicolare a senso unico alternato lungo la viabilità urbana del rione “Martiri”, al fine di consentire i previsti lavori di rifacimento del manto stradale della carreggiata (tappetino d’usura), nel periodo compreso tra il 11.09.2023 ed il 14.09.2023, visto che i lavori citati sono stati commissionati ed autorizzati dal dirigente area tecnica, considerato che la larghezza della carreggiata, nelle aree interessate dall’intervento, non consente il transito in doppio senso di circolazione e la sosta veicolare, contestualmente all’esecuzione dei lavori, ritenuto di dare corso al procedimento richiesto, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori a farsi e per la tutela della sicurezza pubblica di persone e cose, visto il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000; VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per motivi di sicurezza ed interesse pubblico, ordina: il senso unico alternato di circolazione, il divieto di sosta (ove non vietato da altre circostanze) su ambo i lati, il limite di velocità massima di 10 km/h ed il divieto di sorpasso (ove non vietato da altre circostanze) esteso a ml 200 dal cantiere, lungo la via Martiri (tratto Intersez. Via Caracciolo – rotatoria) e lungo la S.S. 90 (tratto rotatoria – km 25+030), nei tratti interessati dai lavori in oggetto, con regolazione semaforica, segnaletica ovvero con movieri, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, a far data dal 11.09.2023 e fino al 14.09.2023.

Nel periodo in questione, dalle ore 17.00 alle ore 07.00, la carreggiata stradale dovrà essere ripristinata e resa interamente percorribile a doppio senso di marcia.

L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica stradale necessaria e conforme al vigente codice della strada, sollevando questa amministrazione da ogni responsabilità in merito e da danni che eventualmente dovessero essere causati a terzi per effetto del presente dispositivo. Dovrà essere garantito l’accesso ai frontisti, entro il fronte stradale interessato dai lavori, qualora gli stessi dimostrino di non potervi provvedere in modo alternativo.