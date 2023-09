La lunga notte della Juta a Montevergine, esplosione di paranze a Ospedaletto E stasera c'è Peppe Barra . Oggi messe preghiere al Santuario per Mamma Schiavona

È la grande festa in onore di Mamma Schiavona, celebrata con pellegrinaggi, nacchere e tammorre sul monte Partenio. Anche oggi sono in programma le celebrazioni ad Ospedaletto d' Alpinolo per la juta a Montevergine. Ieri sera esplosione di paranze nel piccolo comune alla pendici del Partenio da tutta la Campania, mentre centinaia di pellegrini continuano a scalare il montagnone per l'omaggio alla Madonna di Montevergine. Riti antichi che si rinnovano per una grande festa di fede e tradizione e che restano memoria preziosa del passato. Ieri sera ad Ospedaletto d'Alpinolo c'è stata la festa delle paranze, che hanno suonato ovunque , trascinando i visitatori in una danza unica.