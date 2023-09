Auto e mezzi pesanti oltre il limite di velocità: è ora di intervenire Pedoni e animali a rischio sulla strada provinciale 236 ad Ariano Irpino in località Casone

Auto e mezzi pesanti oltre il limite di velocità con seri rischi per i residenti, amanti della camminata giornaliera e animali. Il pericolo ci viene segnalato da contrada Casone lungo la strada provinciale 236 che da Ariano Irpino, porta a Flumeri e Villanova del Battista.

"Ci sono mezzi e auto che sfrecciano ad una velocità pazzesca, mettendo a serio rischio la pubblica incolumità - ci dice una donna - occorre prendere qualche provvedimento prima che avvenga davvero una tragedia da queste parti."

E come se non bastasse, fatto quest'ultimo segnalato anche alle forze dell'ordine, proprio su questa strada, da una rotatoria all'altra, avvengono pericolose gare tra moto e vespe non autorizzate. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei residenti.