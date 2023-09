Irpinia longeva: Ariano brinda a Mariantonia Lo Surdo Ecco una nuova dolce centenaria. E' festa in contrada Manna

L'Irpinia accoglie con gioia ed emozione una nuova centenaria. Si chiama Mariantonia Lo Surdo, classe 1923 e vive ad Ariano in contrada Manna. E' qui che circondata dall'affetto e dal calore dei familiari ha tagliato l'invidiabile traguardo dei 100 anni. Vedova, tre figli, nonna Mariantonia è stata accolta con gioia nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo.

Al termine della celebrazione il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza le ha donato una pergamena ricordo: "Nonna Antonietta è un patrimonio di memoria".

Per lei una crostata, la sua preferita, preparata dalla sua adorata nuota Rita che ogni giorno l'accudisce amorevolmente. E' l'ennesimo tragiardo di longevità ad Ariano, in una terra, l'rpinia che custodisce gelosamente la donna più longeva in Campania, Lucia Laura Sangenito a Sturno.