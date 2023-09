Ariano, i costi alti della scuola: aiuti a famiglie in difficoltà economiche Approda anche in Irpinia la campagna nazionale dello zaino sospeso

Ci sono famiglie in serie difficoltà economiche che hanno contratto debiti, pur di mandare i propri figli a scuola e assicurare loro ogni strumento. Da qui la necessità di rivolgere loro un aiuto in termini economici pur essendo già iniziato da qualche giorno l'anno scolastico.

E' l'iniziativa promossa da Lions Club International alla quale ha aderito anche il team di Ariano Irpino presieduto da Luigi Lo Conte. Sono diverse le attività commerciali della città in cui sarà possibile effettuare gli acquisti, dal centro alle periferie Martiri e Cardito.

“Zaino Sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di grandi difficoltà economiche, aggravate dalla crisi pandemica, le spese per acquistare il materiale scolastico.

È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

In che cosa consiste il progetto

Il progetto consiste nell’individuazione di punti di raccolta quali possono essere cartolibrerie e/o librerie o negozi di articoli di cancelleria in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari… (anche usati, purché in buone condizioni) che vengono segnalati opportunamente da locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso. Chi entra nell’esercizio commerciale può aderire all’iniziativa acquistando il materiale da donare alle famiglie bisognose.