Ariano, dimensionamento scolastico: Orsogna convoca il consiglio comunale Seduta urgente su sollecitazione della minoranza

Il presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino, Luca Orsogna, vista la nota dei consiglieri comunali: Antonio Della Croce, Marco La Carità, Marcello Luparella, Emerico Maria Mazza e Daniele Tiso ha convocato in seduta straordinaria ed urgente, per domani mattina 16 settembre 2023 alle ore 11:30 il civico consesso.

All'ordine del giorno, la delicata questione relativa al "Dimensionamento scolastico. Discussione e determinazioni".

"L’iniziativa - scrivono in in una nota i membri dell'opposizione - si propone di stimolare il comune a contribuire all’adozione di scelte razionali e non penalizzanti, evitando di subire passivamente le decisioni che la regione è chiamata ad adottare previa interlocuzione con la provincia, e di salvaguardare l’autonomia di tutti i plessi scolastici che insistono sul territorio comunale (in particolare quelli più tradizionali e prestigiosi), evitando l’ennesimo scippo di strutture fondamentali per la crescita della nostra comunità e per la formazione delle giovani generazioni."