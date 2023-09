Ariano: mozione della maggioranza a tutela degli istituti scolastici L'obiettivo è salvaguardare la presenza di dirigenze scolastiche forti a partire dal Parzanese

Mozione della maggioranza a tutela degli istituti scolastici del territorio. Il governo nazionale con l'ultima legge di bilancio ha operato un taglio netto delle dirigenze scolastiche.

Tutti gli istituti con meno di 900 studenti rischiano di perdere la loro autonomia territoriali.

"Un accanimento dettato da una visione economicistica della scuola. Questa scelta scellerata riguarda anche la nostra città che potrebbe perdere due dirigenze su sei."

Anche il Liceo Parzanese è a rischio

Per tutelare il diritto allo studio, la maggioranza consiliare - in vista del consiglio comunale che si terrà domattina - presenterà una mozione per fare voti al Governo affinché venga abolita la soglia di 900 studenti e vengano tutelate le dirigenze scolastiche storiche dei comuni medio-montani come Ariano.

"La mozione - si legge in una nota della maggioranza consiliare - indica la necessità di mantenimento di tutte le sei dirigenze esistenti in città, nonché di procedere agli eventuali accorpamenti secondo criteri di omogeneità sia territoriale che di indirizzo scolastico.

L'obiettivo è salvaguardare la presenza ad Ariano di dirigenze scolastiche forti, a partire da quella del Liceo Parzanese il cui mantenimento è irrinunciabile in ragione della gloriosa storia dell'istituto."