Consiglio su dimensionamento scolastico, la minoranza: convocazione frettolosa Appello al sindaco Enrico Franza da parte dell'opposizione

"Non siamo d’accordo con una convocazione così frettolosa del consiglio. La nostra richiesta è agli atti del comune dal 29 agosto, farla dormire per quasi venti giorni e poi convocare un consiglio oggi per domani è una provocazione bella e buona. Abbiamo chiesto al sindaco, di far spostare la seduta, in modo da favorire un dibattito più serio e consapevole. Il sindaco ha assunto l’impegno di far spostare la seduta. Attendiamo fiduciosi. Se decidessero di tenere lo stesso il consiglio, nonostante la nostra richiesta sarebbe un fatto molto grave." La nota è firmata da Antonio Della Croce, Marco La Carità, Emerico Maria Mazza, Marcello Luparella, Daniele Tiso, fatta eccezione di Giovanni La Vita.

Sulla questione è stata convocata una conferenza stampa da parte della minoranza a palazzo di città domani mattina alle ore 10.00.