Dimensionamento scolastico: la minoranza convoca la stampa a palazzo di città E' scontro acceso con la maggioranza

"Nella solita inerzia della maggioranza avevamo chiesto, con nota protocollata il 29.08.2023, la convocazione del consiglio comunale per discutere del problema, molto serio, del dimensionamento scolastico, che rischia di portare alla soppressione della dirigenza scolastica e autonomia amministrativa di più di un plesso scolastico (tra cui il Liceo Parzanese) presente ad Ariano Irpino.

Avevamo successivamente più volte sollecitato l’apertura di un dibattito sull’argomento, precisando che le determinazioni da adottare andavano ponderate e meditate attraverso un franco confronto tra le forze consiliari, che perseguisse l’obiettivo di una soluzione condivisa, stante l’inopportunità di dividersi su una questione di interesse generale come quella dell’organizzazione scolastica.

Le nostre richieste sono state ignorate dal 29 agosto ad oggi, e ieri mattina alle ore 10.07, senza alcuna previa concertazione con gli organismi preposti (conferenza dei capigruppo e ufficio di presidenza), ci è arrivata una convocazione del consiglio per questa mattina, sabato 16.09.2023, alle ore 11.30."

E' quanto dichiara alla stampa la minoranza consiliare attraverso Antonio Della Croce, Emerico Maria Mazza, Marco La Carità, Marcello Luparella e Daniele Tiso, fatta eccezione dell'altro componente Giovanni La Vita, dissociatosi da questa iniziativa.

"Segnalata l’irregolarità di tale modalità di convocazione, e la difficoltà per qualcuno di noi di presenziare ad una seduta convocata con un preavviso così esiguo, abbiamo immediatamente contattato la segretaria generale e il sindaco, e quest’ultimo ha assunto l’impegno di far spostare il consiglio (facoltà che è senz’altro tra le sue prerogative) addirittura indicando alcune date possibili.

Alla fine il consiglio non è stato spostato, e gli impegni assunti sono stati disattesi. Si tratta dell’ennesima riprova di una gestione dissennata, arrogante e autoreferenziale del consiglio comunale e dell’amministrazione nel suo complesso, che non rispetta minimamente i diritti dei consiglieri comunali, ed in particolare di quelli di minoranza, e che anzi persegue volutamente l’obiettivo di violarne i diritti e le prerogative anche nel caso come questo in cui l’argomento da discutere (che altrimenti sarebbe passato inosservato) è stato proposto proprio dall’opposizione.

La preannunciata intenzione, poi, espressa dalla maggioranza con uno scarno comunicato stampa, di far voti al Governo per modificare la normativa di rifeimento, è un espediente un pò puerile, oltre che inutile, per far finta di occuparsi del problema e gettare su altri le responsabilità.

In questa fase il consiglio comunale è chiamato ad elaborare proposte da inviare alla provincia, ed è su qusto che bisogna lavorare, esprimendo chiaramente la priorità di salvaguardare i plessi scolastici arianesi e il liceo Parzanese in primis, ed eventualmente elaborare concrete proposte di accorpamento tra istituti che possono servire a raggiungere l'obiettivo."