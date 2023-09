Gara podistica Ariano Arena 2023, strade chiuse domenica: ecco dove La riapertura avverrà dopo la conclusione della gara

Domenica prossima, 24 settembre in occasione della gara podistica Ariano Arena 2023 che, partendo dalla villa comunale si snoderà tra le vie del centro storico fino ad arrivare all’Arena Mennea, ci sarà ildivieto di transito veicolare dalle ore 9.15 alle ore 11.00 lungo le seguenti strade:

Via Castello, via Tribunali, via D’Afflitto, Piazza Plebiscito, via Roma, piazza Duomo, corso Europa, via Intonti, via XXV aprile, via Mancini, via Calvario, via Albanese, piazza Garibaldi, via Lusi, via Tigli, piazzale Lusi, via Matteotti, via Sant’Antonio, via Martiri e via delle ginestre.

Il tratto di via Martiri compreso tra intersezione Ottaggio ed intersezione ex SS14, nonché la Via Sant'Antonio sarà percorribile, anche durante il suddetto orario, a senso unico con direzione di marcia periferia-centro.

La riapertura avverrà dopo la conclusione della gara.

La Asd Marathon club Ariano Irpino, società organizzatrice dell’evento, invita tutta la cittadinanza a partecipare e ad applaudire gli atleti lungo il percorso ed, in caso di necessità, di anticipare l’utilizzo delle strade indicate prima delle 9.15.