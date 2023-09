Consorzio Bonifica Ufita, Graziano: "Opere di manutenzione ad Ariano e Apice" L'annuncio dell'attivissima consigliera delegata della Regione Campania

L'attivissima consigliera del consorzio di Bonifica dell’Ufita, delegata della Regione Campania, Marisa Graziano, comunica che nelle settimane scorse sono iniziati e stanno procedendo speditamente i lavori di manutenzione ordinaria delle opere irrigue e di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica nei Comuni di Apice e Ariano Irpino.

Ma non finisce qui

Così come previsto dalla progettazione effettuata e dal cronoprogramma predisposto dai funzionari del Consorzio, la prossima settimana saranno avviati anche i lavori di manutenzione ordinaria relativamente alle opere ubicate nel territorio di Grottaminarda.

La soddisfazione

La consigliera Graziano si è detta soddisfatta dell’azione messa in atto dall’ogano consortile che riveste un’importanza strategica in un territorio molto sensibile dal punto di vista ambientale e in un momento in cui si succedono con frequenza accadimenti che creano apprensione tra la popolazione residente.

Opere di estrema importanza sotto l'aspetto della prevenzione

Occorre fare tutto il possibile per tentare di prevenire, anche con la manutenzione dei canali e delle infrastrutture irrigue e di bonifica, gli eventuali rischi che possono crearsi in conseguenza dei cambiamenti climatici che ormai hanno carattere globale.