Franza: "Grazie a chi difende il diritto alle cure dei bambini" Ariano a sostegno dell'oncologia pediatrica

Anche la città di Ariano Irpino, ha aderito brillantemente alla campagna di sensibilizzazione nazionale: "Accendidoro 2023" promossa dalla Fiagop Onlus. Il meraviglioso Castello Normanno è stato illuminato dal "Nastro d'oro", simbolo della oncologia pediatrica.

"Dobbiamo ringraziare gli "Gli amici di Giammy e l'Associazione Ruote Bianche." Grazie di cuore - afferma il sindaco Enrico Franza - per averci regalato la possibilità di entrare in punta di piedi in questo mondo fatto di amore, di lotta, di sofferenza ma anche di sorrisi e di speranze.

Grazie perché difendere e garantire il diritto alle cure e alla buona qualità di vita dei bambini e degli adolescenti malati, promuovere misure a sostegno dell’intero nucleo familiare e sostenere la ricerca devono essere le battaglie di tutti e non solo di pochi.

E un ringraziamento, un abbraccio grande va a Francesca Mingolelli e a tutti voi genitori che ogni giorno, dentro di voi, trovate la forza necessaria per andare avanti e non arrendervi.

La luce resterà accesa. Aderiamo tutti alla campagna. "Ti voglio una sacca di bene". Il sangue è un dono prezioso nei momenti più delicati delle terapie, doniamo affinché le scorte necessarie siano sempre disponibili. Accendi la speranza e non spegnerla mai.