Sconti spesa nelle attività commerciali, Grasso: "Ecco chi ha aderito ad Ariano" Dal primo ottobre fino al 31 dicembre

Firmato a Palazzo Chigi il protocollo d'intesa tra il governo e le associazioni della distribuzione e del commercio per tutelare il potere d'acquisto.

Dal primo ottobre fino al 31 dicembre. Confcommercio: "Dalla distribuzione impegni concreti".

Anche ad Ariano Irpino hanno aderito i supermercati Deco in via Martiri e la Farmacia Padula in centro storico (dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy).



Esprime parziale soddisfazione Nicola Grasso di Confcommercio Ariano, perché la filiera si è presentata a macchia di leopardo a questo appuntamento.

"Purtroppo c’e da far notare una differenza, al momento tra le attività della città capoluogo Avellino che ha preso impegni concreti e gli altri player che operano in provincia, speriamo che oltre a questa prima tranche si possa arrivare a qualcosa di effettivo per dare una mano alle famiglie della provincia oltre alle attività di Avellino città che al momento si è accollata sulle proprie sole spalle tutta la responsabilità e tutto l'impegno economico".