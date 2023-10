Ariano, code sulla 90: polizia municipale blocca i furbetti a San Pietro Dietro front per chi non è residente nella zona

Code e rallentamenti lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. La polizia municipale fa fare dietro front ai furbetti che per raggiungere Cardito si immettono, spesso anche a velocità sostenuta nel rione San Pietro per poi sbucare sulla statale dai rioni Rodegher o Cappelluzzo.

Un'attività quella degli agenti diretti dal comandante Angelo Bruno, soprattutto nell'orario d'ingresso a scuola attuata costantemente e con buoni risultati in termini di riduzione della mole di traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Nel mirino i non residenti. Certo non sarà possibile impegnare giornalmente una pattuglia all'ingresso del quartiere ma dovrebbe essere d'ora in avanti una regola da rispettare.

Stesso discorso vale per località Stillo nelle ore serali dall'imbocco di Mille Voglie. Scorciatoie che alla fine si tramutano in veri e propri intasamenti che rendono ancora più difficile la situazione lungo la statale 90 delle puglie.