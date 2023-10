I cento anni di nonno Francesco, "Camminare allunga la vita" Il traguardo. Il centenario svela l'elisir di lunga vita

I sindaci e le amministrazioni comunali di Santa Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole esprimono i migliori auguri di buon compleanno a FRANCESCO MARICONDA che spegne 100 candeline. "Complimenti per il raggiungimento di questo traguardo così importante e significativo per la sua famiglia e per l’intera comunità di Santo Stefano del Sole dove ora vive e di Santa Lucia di Serino dove è nato.", spiegano Gerardo Santoli e Ottaviano Vistocco.

Doppia gioia per Francesco Mariconda che oggi spegne 100 candeline e festeggia l'onomastico. Il signor Francesco per una vita intera ha trasportato e venduto verdura e frutta in tutta l'Irpinia spostandosi con la sua inseparabile Apecar. Ancora oggi ama fare lunghe passeggiate a Santa Lucia di Serino dove è amato da tutti. E' stato prigioniero di guerra e nei suoi occhi oggi scorrono le immagini di un secolo di storia.