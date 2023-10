Ariano: incredibile a Brecceto, guardate come è diventata questa buca trascurata Uno scavo con una perdita di acqua e pericoli per gli automobilisti soprattutto di notte

"Ariano, via Brecceto: Ma si può lasciare una strada in queste condizioni? Uno scavo con una perdita di acqua e pericoli per gli automobilisti soprattutto di notte." Avevamo titolato così lo scorso 5 maggio 2023. Di mesi ne sono trascorsi cinque e nulla è stato fatto per liberare la strada.

Alto calore latitante

Una lunga storia che dura da anni, senza soluzione. Gli abitanti hanno perso oramai ogni speranza e a testimonianza della lunga permanenza di quella buca, basta notare la folta vegetazione.

Ci riproviamo a sollecitare chi di competenza

A chi spetta intervenire per eliminare questo scavo a centro strada con una perdita di acqua dalle tubazioni?

Si tratta di una strada quotidianamente percorsa anche da quanti si recano nel vicino Santuario di San Liberatore. Ma tutto questo evidentemente poco interessa.