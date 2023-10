Ariano: la rievocazione storica del dono delle sacre spine approda a Viterbo Quinta edizione del festival dei luoghi medievali: Irpinia protagonista

Una nuova occasione di promozione della città di Ariano e della rievocazione storica del dono delle sacre spine.

Sabato 7 ottobre l'associazione sante spine e l’amministrazione comunale saranno presenti a Viterbo per la quinta edizione del festival dei luoghi medievali.

Nella sala regia di palazzo dei Priori di Viterbo, alle 10.30, si discuterà di mappatura delle rievocazioni storiche, di promozione degli eventi, di turismo digitale. Il festival dei luoghi medievali è realizzato in collaborazione con città di Viterbo, medieval Italy, Icpi (Istituto centrale per il patrimonio immateriale), Enit (agenzia nazionale per il turismo). Nella foto, tra le più significative delle varie rievocazioni presenti nei nostri archivi, figura uno dei protagonisti storici, il compianto Ottone Iannarone, per tutti Titino, grande trascinatore dell'evento.