Polo logistico, Franza: "Il territorio è pronto ad agire, non ci fermeremo" "Siamo in corsa e non accetteremo che qualcuno ci dica ancora di aspettare!"

"Il tempo stringe e non si possono più perdere giorni preziosi per lo sviluppo di un’area che, per la sua centralità, è un’opera strategica non solo per la provincia di Avellino, ma per tutto il territorio campano." Lo scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Siamo in corsa e non accetteremo che qualcuno ci dica ancora di aspettare!"

Ariano come comune capofila si è fatto portavoce di un appello che fa seguito al documento sottoscritto da tutti i 28 Sindaci dell’Area Vasta della Valle Ufita che reclamano un principio di leale collaborazione tra il governo nazionale, la regione Campania e le autonomie locali. Si richiede un incontro presso il ministero delle infrastrutture ed affrontare con serietà il tema del Polo logistico.

Il nostro territorio - conclude Franza - è pronto ad agire, a lavorare perchè si cresca insieme per riconquistare il futuro che ci spetta. Non ci fermeremo."