Ariano, sampietrini rigonfiati: carrozzine con disabili a rischio incidenti Richiesta di intervento urgente da rione Cardito

Marciapiede instabile a causa di un rigonfiamento dei sampietrini e difficoltà per i disabili in carrozzina elettrica. La segnalazione ci arriva dal popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino, statale 90, per l'esattezza lungo il marciapiede che costeggia rione Rodegher, di fronte all'ingresso della scuola media Mancini.

A causare tale rialzo, con ogni probabilità le radici degli alberi presenti, uno dei quali abbattuto nei mesi scorsi. E anche in quel punto il percorso è ostruito da alcuni ostacoli.

Il rischio di capovolgersi a bordo delle carrozzine è elevatissimo. Ne sa qualcosa da via Villa Caracciolo, Angelo Meloro già incappato in questa situazione. Rivolgiamo un appello all'area tecnica comunale affinchè si possa al più presto risolvere questa situazione di pericolo e disagio.