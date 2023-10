Ariano: a battesimo l'associazione voglia di sorrisi ed è subito successo Un progetto in memoria di Emilio, Pamela ed Emanuele

Un direttivo composto da nove persone e trenta soci fondatori. A battesimo ad Ariano Irpino l'associazione benefica: "Voglia di sorrisi" in memoria di Emilio, Pamela ed Emanuele, i tre giovani morti tragicamente nel foggiano in una triste e dolorosa domenica di maggio che la città non potrà mai dimenticare.

A distanza di cinque mesi, un evento straordinario: la nascita di un gruppo affiatato, con in testa Stefano Mincolelli, persona poliedrica e di una simpatia unica insieme al suo vice Anthony Solomita e ad una squadra straordinaria.

La presentazione è avvenuta all'interno di un centro pastorale giovanile, per la prima volta nella sua storia, così gremito fino all'inverosimile.

Un progetto che vedrà attivamente impegnata la neonata associazione in sinergia con le istituzioni, comune e chiesa, aperto alla collaborazione di tutti.

E' stato proprio Stefano Mincolelli, ad illustrare i contenuti. Presente il sindaco di Melito Irpino Michele Spinazzola e in rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessora Maria Elena De Gruttola, il consigliere Andrea Melito, il vicario della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia monsignor Antonio Blundo. Avviato in occasione della presentazione il tesseramento anno 2033/2024.