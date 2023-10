Ariano, sapori, usi e costumi: la grande forza dei nonni Panacea valorizza la storia e le tradizioni del territorio

Straordinaria adesione e successo per l'iniziativa promossa da Panacea Odv in collaborazione con il circolo terza età “San Giuseppe Moscati” e il patrocinio del comune di Ariano Irpino dedicata ai nonni e alle tradizioni locali di cucina e artigianato. Un'iniziativa quella che ha visto attivamente impegnato in team guidato da Maria Spina Pratola per condividere con le nuove generazioni sapori, usi e costumi.

I nonni depositari di storie, hanno trasmesso con la loro saggezza alle nuove generazioni, ricordi e ricette, permettendo, ai bambini e giovani di conoscere le proprie radici e approfondire la cultura gastronomica locale.

Grande è stata la partecipazione ai laboratori di cucina culminata alla fine con il pranzo collettivo. A tavola i prodotti preparati dai ragazzi. Non sono mancati momenti, musicali e teatrali. Una domenica all'insegna dell'allegria con il coinvolgimento anche di altre associazioni del territorio, tra cui Bagliori di Luce a Flumeri.