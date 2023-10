Avellino in lutto: addio a Francesco Chiummo storico decano del commercio Il fondatore di Holiday Sport aveva 90 anni

Mondo del commercio avellinese in lutto per la morte di Francesco Chiummo, storico decano dell'imprenditoria irpina. Con il suo negozio Holiday Sport ha fatto la storia del comparto nel capoluogo. Ieri, a distanza di dieci anni dalla tragica morte dell’adorata moglie Clorinda Sensale (era il 2013, fu assassinata a coltellate in via Oblate a pochi passi da casa), è scomparso all’età di 90 anni anche Francesco Chiummo. Holiday Sport, il più antico negozio di articoli sportivi della città , oggi guidato dai figli di Clorinda e Francesco : Josefina, Antonio ed Emilio - rappresenta un esempio di impresa familiare al servizio della comunità. Dolore e sconcerto in via Nappi, sede dello storico esercizo. Franco e Clorinda hanno resistito anche alle spallate del terremoto. Proseguirono la loro attività – in attesa della ricostruzione - in un prefabbricato in piazza Kennedy, lungo via Carducci. Questa mattina si sono svolti i funerali. Dolore e cordoglio di tanti sui social.