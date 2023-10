Caserma Berardi, cambio al comando: arriva il colonnello Tognon Venerdì il saluto del Colonnello Amato e per l'arrivo del nuovo comandante del 232esimo Reggimento

Venerdì 20 ottobre, alle ore 10:00, nella Caserma "G. Berardi" ad Avellino si svolgerà la cerimonia di avvicendamento del 13° Comandante del 232° Reggimento Trasmissioni, tra il Colonnello Giuseppe Amato, Comandante cedente, e il Colonnello Alberto Tognon, Comandante subentrante.

A darne la notizia è il Colonnello Giuseppe Amato, Comandante del Reggimento.

La cerimonia vedrà la presenza di numerose autorità.

In un periodo in cui emerge sempre di più da parte dell'Esercito Italiano il valore e l'amore per la propria Patria, il coraggio, la professionalità e l'onore, la triade che esalta il Tricolore Italiano nel mondo. Ancor di più, oggi, il riconoscimento a uomini e donne che operano in missioni di pace, per aiutare le popolazioni che si trovano a far fronte a problematiche di varia natura.

Pertanto, con emozione e orgoglio, questo momento di avvicendamento sarà ufficialmente confermato dal passaggio della Bandiera di Guerra del 232° Reggimento Trasmissioni.